Будівельник знявся з чемпіонату України — клуб пов'язують із Коломойським
Київський "Будівельник" офіційно повідомив Федерацію баскетболу України, що знімається із Суперліги. Клуб є чинним чемпіоном країни.
Клуб втратив фінансування й самостійно прийняв рішення про зняття з турніру, повідомила ФБУ.
"Будівельник" вирішив не вганяти себе в ще глибшу боргову яму
За інформацією ФБУ, вони отримали від "Будівельника" лист, в якому клуб повідомив про зняття з сезону Суперліги.
Причиною цього рішення стала втрата спонсорських грошей. Тому з метою недопущення збільшення боргів перед гравцями та адмінперсоналом "Будівельник" знявся із турніру.
До зняття клуб посідав друге місце в Суперлізі після "Дніпра". У Команди Дмитра Забірченка було 10 перемог в 13 матчах.
Зазначимо, що найтитулованіший клуб України (11 чемпіонських титулів) минулого сезону розпустив команду, яка грала та базувалася в Європі.
Зазначимо, що "Будівельник" пов’язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського, який наразі сидить в СІЗО. Ще минулого року за команду виступав син олігарха Ізраель.
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