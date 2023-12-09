Будівельник знявся з чемпіонату України — клуб пов'язують із Коломойським

Гравці "Будівельника" після минулорічного чемпіонства. Фото: Фото: ФБУ

Київський "Будівельник" офіційно повідомив Федерацію баскетболу України, що знімається із Суперліги. Клуб є чинним чемпіоном країни.

Клуб втратив фінансування й самостійно прийняв рішення про зняття з турніру, повідомила ФБУ.

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За інформацією ФБУ, вони отримали від "Будівельника" лист, в якому клуб повідомив про зняття з сезону Суперліги.

Причиною цього рішення стала втрата спонсорських грошей. Тому з метою недопущення збільшення боргів перед гравцями та адмінперсоналом "Будівельник" знявся із турніру.

До зняття клуб посідав друге місце в Суперлізі після "Дніпра". У Команди Дмитра Забірченка було 10 перемог в 13 матчах.

Зазначимо, що найтитулованіший клуб України (11 чемпіонських титулів) минулого сезону розпустив команду, яка грала та базувалася в Європі.

Зазначимо, що "Будівельник" пов’язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського, який наразі сидить в СІЗО. Ще минулого року за команду виступав син олігарха Ізраель.

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