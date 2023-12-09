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Будивельник снялся с чемпионата Украины — клуб связывают с Коломойским

9 декабря 2023 13:14
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Агабекян Карен
редактор
Будивельник снялся с чемпионата Украины — клуб связывают с Коломойским
Игроки "Будивельника" после прошлогоднего чемпионства. Фото: Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевский "Будивельник" официально уведомил Федерацию баскетбола Украины, что снимается из Суперлиги. Клуб является действующим чемпионом страны.

Клуб потерял финансирование и самостоятельно принял решение о снятии с турнира, сообщила ФБУ.

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Игроки "Будивельника" в этом сезоне. Фото: ФБУ

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По информации ФБУ, они получили от "Будивельника" письмо, в котором клуб сообщил о снятии с сезона Суперлиги.

Причиной этого решения стала потеря спонсорских денег. Поэтому с целью недопущения увеличения долгов перед игроками и админперсоналом "Будивельник" снялся с турнира.

До снятия клуб занимал второе место в Суперлиге после "Днепра". У Команды Дмитрия Забирченко было 10 побед в 13 матчах.

Отметим, что самый титулованный клуб Украины (11 чемпионских титулов) в прошлом сезоне распустил команду, которая играла и базировалась в Европе, но оставил состав для Суперлиги.

Отметим, что "Будивельник" связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, сидящего в СИЗО. Еще в прошлом году за команду выступал сын олигарха Израэль.

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