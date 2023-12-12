Українська баскетбольна суперліга втратила одну з кращих команд в історії

MVP Суперліги Володимир Конєв. Фото: ФБУ

Федерація баскетболу України провела засідання, на якому офіційно повідомила про виключення Будівельника зі складу учасників Суперліги. Результати всіх ігор, зіграних чемпіоном у регулярному чемпіонаті анулювали.

Про це ФБУ написала в офіційному листі на своєму сайті, передає Новини.LIVE.

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Відповідно, анульовані мають бути і набрані, і пропущені очки команд у матчах із Будівельником із початку регулярного чемпіонату;

Також статистику гравців, яку гравці набрали під час ігор за участю Будівельника, залишити в силі, а турнірну таблицю змагань оновили з урахуванням прийнятих Департаментом рішень.

Лист ФБУ

Зазначимо, що Будівельник посідав друге місце в турнірній таблиці Суперліги, маючи в активі 10 перемог у 13 зіграних матчах.

Раніше в ФБУ отримали від "Будівельника" лист, в якому клуб повідомив про зняття із сезону Суперліги. Чимало лідерів вже перейшли в інші клуби, серед них Володимир Конєв та Владислав Лукінський.

Поки Коломойський в СІЗО

Причиною цього рішення стала втрата спонсорських грошей. Тому з метою недопущення збільшення боргів перед гравцями та адмінперсоналом Будівельник знявся із турніру.

Зазначимо, що клуб пов’язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського, який наразі перебуває в СІЗО. Ще минулого року за команду виступав син олігарха Ізраель.

Київський клуб є рекордсменом за перемогами в чемпіонаті України — 11. Команда також п'ять разів вигравала Кубок України.

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