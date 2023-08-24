Украинская стронгвумэн победила на турнире The Shaw Classic

Ольга Лящук дает интервью после победы. Фото: YouTube

В США прошел турнир The Shaw Classic, на котором соревновались сильнейшие люди на планете. В их числе была украинка Ольга Лящук.

Представительница Украины впервые на этом турнире заняла первое место, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что у мужской категории турнир The Shaw Classic носит название "Самый сильный человек на Земле". В 2023 году бывший №1 в мире украинец Алексей Новиков стал лишь 10-м.

Лящук одна из сильнейших в мире

Украинка Лящук по ходу турнира набрала 67 очков, благодаря чему обеспечила себе первое место.

Украинка смогла обойти двух представительниц Канады. Второй Стала Саманта Белливо (63 очка), а третьей Мелисса Пикок (60).

Отметим, что в 2022-м году Лящук заняла второе место, уступив американке Виктории Лонг, которая отсутствовала в 2023-м.

В 2017-м и в 2022 годах Лящук выиграла турнир "Самая сильная женщина на планете". Также в 2019 и 2020 годах украинка побеждала на "Арнольд классик".

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