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Українська стронгвумен перемогла на турнірі The Shaw Classic

24 серпня 2023 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Українська стронгвумен перемогла на турнірі The Shaw Classic
Ольга Лящук дає інтерв’ю після перемоги. Фото: YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У США відбувся турнір The Shaw Classic, на якому змагалися найсильніші люди на планеті. Серед них була українка Ольга Лящук.

Представниця України вперше на цьому турнірі зайняла перше місце, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у чоловічої категорії турнір The Shaw Classic носить назву "Найсильніша людина на Землі". 2023 року колишній №1 у світі українець Олексій Новіков став лише 10-м.

Лящук одна з найсильніших у світі

Українка Лящук під час турніру набрала 67 очок, завдяки чому забезпечила собі перше місце.

Українка змогла оминути двох представниць Канади. Другою стала Саманта БеллІво (63 очки), а третьою Мелісса Пікок (60).

Зазначимо, що 2022-го року Лящук посіла друге місце, поступившись американці Вікторії Лонг, яка була відсутня 2023-го.

У 2017-му та у 2022 роках Лящук виграла турнір "Найсильніша жінка на планеті". Також у 2019 та 2020 роках українка перемагала на "Арнольд класік".

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