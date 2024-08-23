Тесленко обвинила Алиева в пиаре на войне

Бывший футболист Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины оказался в эпицентре скандала. Бывшая ведущая "Другого футбола" и "Третьего тайма" Анна Тесленко негативно высказалась о службе спортсмена в ВСУ.

Тесленко не верит в искренность Алиева, сообщает "Трибуна".

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Александр Алиев после начала полномасштабной интервенции России в Украину присоединился к ВСУ. Бывший футболист регулярно делится впечатлениями от службы в армии и публикует фотографии с результатами сборов для военнослужащих.

Анна Тесленко и Григорий Суркис. Фото: Instagram

Тесленко раскритиковала Алиева

Однако украинская журналистка Анна Тесленко не верит в искренность Александра Алиева. Она считает, что он показательно демонстрирует лояльность к ВСУ, однако при этом слишком часто демонстрирует кадры мирной жизни.

Александр Алиев (слева) в Донецкой области. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Тесленко заявила, что многие ее знакомые воюют на фронте, у некоторых из них нет удостоверения участника боевых действий. Журналистка не понимает, почему у Алиева УБД есть, хотя по ее словам он не бывает на фронте.

"Мой круг друзей почти все воюет. Многие гибнут. Как выглядит война, я знаю. И как выглядят глаза, видящие войну, я знаю. И это точно не так, как у Алиева в Instagram. Когда общество научится анализировать информацию?" — задала вопрос Тесленко.

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