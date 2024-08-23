Тесленко звинуватила Алієва у піарі на війні

Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Експівзахисник київського "Динамо" та збірної України опинився в епіцентрі скандалу. Колишня ведуча "Іншого футболу" та "Третього тайму" Анна Тесленко негативно висловилася про службу спортсмена у ЗСУ.

Тесленко не вірить у щирість Алієва, повідомляє "Трибуна".

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Олександр Алієв після початку повномасштабної інтервенції Росії до України приєднався до ЗСУ. Колишній футболіст регулярно ділиться враженнями від служби в армії та публікує фотографії з результатами зборів для військовослужбовців.

Анна Тесленко та Григорій Суркіс. Фото: Instagram

Тесленко розкритикувала Алієва

Проте українська журналістка Анна Тесленко не вірить у щирість Олександра Алієва. Вона вважає, що він показово демонструє лояльність до ЗСУ, проте при цьому дуже часто демонструє кадри мирного життя.

Олександр Алієв (ліворуч) у Донецькій області. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Тесленко заявила, що багато її знайомих воюють на фронті, деякі з них не мають посвідчення учасника бойових дій. Журналістка не розуміє, чому Алієв УБД має, хоча за її словами він не буває на фронті.

"Моє коло друзів майже все воює. Багато хто гине. Як виглядає війна, я знаю. І як виглядають очі, що бачать війну, я знаю. І це точно не так, як в Алієва в Instagram. Коли суспільство навчиться аналізувати інформацію?" — запитала Тесленко.

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