Украинские арбитры назначены на матч Лиги Европы Брага – Рапид

Николай Балакин. Фото: УНИАН

С началом еврокубкового сезона снова на евроарену возвращаются украинские арбитры. На следующую неделю назначение получила одна украинская бригада судей.

Они будут работать на матче Лиги Европы, сообщил сайт УЕФА.

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Николай Балакин. Фото: УАФ

Украинцы будут судить Лигу Европы

По информации УЕФА, украинская бригада арбитров будет работать на первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской "Брагой" и австрийским "Рапидом".

На матче в Португалии главным арбитром назначен 35-летний украинец Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым судьей будет Денис Шурман.

На системе видеоповторов будут работать нидерландцы Дэннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.

Отметим, что матч "Браги" и "Рапида" пройдет 22 августа. Начало игры в 22:30 по Киеву.

Добавим, что Балакин в прошлом сезоне был единственным украинским арбитром, которого регулярно приобщали к матчам Лиги Европы и Лиги конференций. Судья даже ездил запасным на чемпионат Европы по футболу в Германию.

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