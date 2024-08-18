Украинские арбитры назначены на матч Лиги Европы Брага – Рапид

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы
С началом еврокубкового сезона снова на евроарену возвращаются украинские арбитры. На следующую неделю назначение получила одна украинская бригада судей.
Они будут работать на матче Лиги Европы, сообщил сайт УЕФА.
Украинцы будут судить Лигу Европы
По информации УЕФА, украинская бригада арбитров будет работать на первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской "Брагой" и австрийским "Рапидом".
На матче в Португалии главным арбитром назначен 35-летний украинец Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым судьей будет Денис Шурман.
На системе видеоповторов будут работать нидерландцы Дэннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.
Отметим, что матч "Браги" и "Рапида" пройдет 22 августа. Начало игры в 22:30 по Киеву.
Добавим, что Балакин в прошлом сезоне был единственным украинским арбитром, которого регулярно приобщали к матчам Лиги Европы и Лиги конференций. Судья даже ездил запасным на чемпионат Европы по футболу в Германию.
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