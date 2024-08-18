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Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

18 серпня 2024 18:27
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Українські арбітри призначені на матч Ліги Європи Брага - Рапід
Микола Балакін. Фото: УНІАН
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

З початком єврокубкового сезону знову на євроарену повертаються українські арбітри. На наступний тиждень призначення отримала одна українська бригада суддів.

Вони працюватимуть на матчі Ліги Європи, повідомив сайт УЄФА.

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Микола Балакін. Фото: УАФ

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За інформацією УЄФА, українська бригада арбітрів працюватиме на першому матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи між португальською "Брагою" та австрійським "Рапідом".

На матчі в Португалії головним арбітром призначений 35-річний українець Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертим суддею буде Денис Шурман.

На системі відеоповторів працюватимуть нідерландці Денніс Хіглер та Едвін ван де Грааф.

Зазначимо, що матч "Браги" та "Рапіда" пройде 22 серпня. Початок гри о 22:30 за київським часом.

Додамо, що Балакін минулого сезону був єдиним українським арбітром, якого регулярно долучали до матчів Ліги Європи та Ліги конференцій. Суддя навіть їздив запасним на чемпіонат Європи з футболу в Німеччину.

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футбол УЄФА судді Ліга Європи Арбітр Микола Балакін

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