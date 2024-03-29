Украинские биатлонисты остались без главного тренера — что известно

Юрай Санитра с национальным флагом. Фото: Биатлонная Украина

Мужская сборная Украины по биатлону ждет назначение нового тренера. Предыдущий наставник команды Юрай Санитра уходит с занимаемой должности.

Специалист отказался продлевать контракт с Федерацией биатлона Украины, сообщает "Суспільне Спорт".

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Юрай Санитра после гонки. Фото: Суспільне Спорт

Причина ухода Санитры

В последнее время появилась информация о том, что главный тренер мужской команды по биатлону поссорился с некоторыми из своих подопечных. Эти спортсмены отказались работать под руководством словацкого специалиста.

Вместе с отсутствием успехов у команды было принято решение отказаться от услуг Юрая Санитры. Пока не известно, кто заменит его на посту наставника сборной.

Юрай Санитра работает с мужской сборной по биатлону с 2016 года. Также он краткосрочно занимался подготовкой женской команды.

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