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Українські біатлоністи залишилися без головного тренера — що відомо

29 березня 2024 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українські біатлоністи залишилися без головного тренера — що відомо
Юра Санітра з національним прапором. Фото: Біатлонна Україна
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чоловіча збірна України з біатлону чекає на призначення нового тренера. Попередній наставник команди Юрай Санітра йде з посади.

Фахівець відмовився продовжувати контракт із Федерацією біатлону України, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Словацький тренер Юрай Санітра завершує цикл роботи в Україні. Він обговорив ситуацію у команді із Федерацією біатлону, після чого було вирішено не продовжувати контракт.

Юрай Санітра
Юрай Санітра після перегонів. Фото: Суспільне Спорт

Причина відходу Санітри

Останнім часом з'явилася інформація про те, що головний тренер чоловічої команди з біатлону посварився із деякими зі своїх підопічних. Ці спортсмени відмовилися працювати під керівництвом словацького фахівця.

Разом з відсутністю успіхів у команди було ухвалено рішення відмовитися від послуг Юрія Санітри. Наразі невідомо, хто замінить його на посаді наставника збірної.

Юрай Санітра працює з чоловічою збірною з біатлону з 2016 року. Також він короткостроково займався підготовкою жіночої команди.

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спорт
Біатлон
Збірна України з біатлону
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