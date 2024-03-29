Українські біатлоністи залишилися без головного тренера — що відомо

Юра Санітра з національним прапором. Фото: Біатлонна Україна

Чоловіча збірна України з біатлону чекає на призначення нового тренера. Попередній наставник команди Юрай Санітра йде з посади.

Фахівець відмовився продовжувати контракт із Федерацією біатлону України, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Словацький тренер Юрай Санітра завершує цикл роботи в Україні. Він обговорив ситуацію у команді із Федерацією біатлону, після чого було вирішено не продовжувати контракт.

Юрай Санітра після перегонів. Фото: Суспільне Спорт

Причина відходу Санітри

Останнім часом з'явилася інформація про те, що головний тренер чоловічої команди з біатлону посварився із деякими зі своїх підопічних. Ці спортсмени відмовилися працювати під керівництвом словацького фахівця.

Разом з відсутністю успіхів у команди було ухвалено рішення відмовитися від послуг Юрія Санітри. Наразі невідомо, хто замінить його на посаді наставника збірної.

Юрай Санітра працює з чоловічою збірною з біатлону з 2016 року. Також він короткостроково займався підготовкою жіночої команди.

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