Україна втратила можливість виставляти п'ятьох біатлоністів на етапи Кубка світу

Лідер збірної України Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Незадовільні виступи чоловічої збірної України з біатлону на Кубку світу призвели до невтішних підсумків. Вони позначаться на кількості біатлоністів на перегонах.

З наступного сезону чоловіча збірна зможе виставляти на перегони лише по чотири біатлоністи, повідомив портал Новини.LIVE.

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Таблиця Кубку націй. Фото: IBU

Що сталося зі збірною України

За підсумками сезону Кубка світу з біатлону, що завершився, збірна України посіла в загальному заліку Кубка націй 11-у позицію.

Відповідно до правил Кубка світу, команди, які фінішували поза топ-10 Кубка націй, почнуть наступний сезон із чотирма біатлоністами на перегонах. Раніше Україну представляли п'ять спортсменів у особистих перегонах.

Зазначимо, що переможцем Кубка націй із впевненим відривом стала збірна Норвегії. Німеччина обійшла Францію у боротьбі за другу позицію. Замкнули топ-5 Швеція та Італія.

У сезоні 2022/2023 рр. збірна України посіла 9 місце. У сезоні 2023/2024 рр. порівняно з попереднім команду Юра Санітри витіснила із топ-10 Словенія.

Додамо, що рейтинг Кубка націй складають за результатами спринтерських, індивідуальних перегонів та естафет.

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