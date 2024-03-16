Украина потеряла возможность выставлять по пять биатлонистов на этапы Кубка мира

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Неудовлетворительные выступления мужской сборной Украины по биатлону на Кубке мира привели к неутешительным итогам. Они отразятся на количество биатлонистов на гонках.

Со следующего сезона мужская сборная сможет выставлять на гонки всего по четыре биатлониста, сообщил портал Новини.LIVE.

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Таблица Кубка наций. Фото: IBU

Что произошло со сборной Украины

По итогам завершившегося сезона Кубка мира по биатлону сборная Украины заняла в общем зачете Кубка наций 11-ю позицию.

Согласно с правилами Кубка мира, команды, финишировавшие вне топ-10 Кубка наций начнут следующий сезон с четырьмя биатлонистами на гонках. Ранее Украину представляли пять спортсменов в личных гонках.

Отметим, что победителем Кубка наций с уверенным отрывом стала сборная Норвегии. Германия обошла Францию в борьбе за вторую позицию. Замкнули топ-5 Швеция и Италия.

В сезоне 2022/2023 гг. сборная Украины заняла 9-е место. В сезоне 2023/2024 гг. в сравнении с предыдущим команду Юрия Санитры вытеснила из топ-10 Словения.

Добавим, что рейтинг Кубка наций составляют по результатам спринтерских, индивидуальных гонок и эстафет.

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