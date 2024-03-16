Украина потеряла возможность выставлять по пять биатлонистов на этапы Кубка мира
Неудовлетворительные выступления мужской сборной Украины по биатлону на Кубке мира привели к неутешительным итогам. Они отразятся на количество биатлонистов на гонках.
Со следующего сезона мужская сборная сможет выставлять на гонки всего по четыре биатлониста, сообщил портал Новини.LIVE.
Что произошло со сборной Украины
По итогам завершившегося сезона Кубка мира по биатлону сборная Украины заняла в общем зачете Кубка наций 11-ю позицию.
Согласно с правилами Кубка мира, команды, финишировавшие вне топ-10 Кубка наций начнут следующий сезон с четырьмя биатлонистами на гонках. Ранее Украину представляли пять спортсменов в личных гонках.
Отметим, что победителем Кубка наций с уверенным отрывом стала сборная Норвегии. Германия обошла Францию в борьбе за вторую позицию. Замкнули топ-5 Швеция и Италия.
В сезоне 2022/2023 гг. сборная Украины заняла 9-е место. В сезоне 2023/2024 гг. в сравнении с предыдущим команду Юрия Санитры вытеснила из топ-10 Словения.
Добавим, что рейтинг Кубка наций составляют по результатам спринтерских, индивидуальных гонок и эстафет.
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