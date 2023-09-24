Украинские фигуристы проигнорировали россиян из сборной Грузии на церемонии награждения

Виолетта Серова и Иван Хобта. Фото: Skate Ukraine

Украинские спортсмены Виолетта Серова и Иван Хобта проявили патриотизм на этапе Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Они не стали поздравлять победителей россиян Анастасию Метелкину и Луку Берулаву, выступающих под флагом Грузии.

Подробности и видео в материале Новини.LIVE.

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Серова и Хобта в соревнованиях спортивных пар завоевали серебро, набрав за короткую и произвольную программы суммарно 153,77 балла. Это оказалось всего на 0,18 балла больше, чем у представителей Канады, занявших третье место.

У Метелкиной и Берулавы — 190,45 балла.

Тренируются до сих пор в стране-террористе

Метелкина, являющаяся уроженкой Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, москвич Берулава — с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

На вчерашней церемонии награждения юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию украинская пара Серова/Хобта отказалась поздравить с победой дуэт Метелкина/Берулава.



Метелкина и Берулава выступают за Грузию, но родились и продолжают тренироваться в России. pic.twitter.com/He2dcaDOdE — Base of Russian sports (@Ukrsportbase) September 24, 2023

Во время торжественной церемонии награждения российские грузины подошли сначала к бронзовым призёрам Мартине Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лорану, а затем к украинцам.

Победителей приветствовала только канадская пара. Украинцы полностью проигнорировали россиян, отказавшись давить им руки и обниматься.

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