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Українські фігуристи проігнорували росіян зі збірної Грузії на церемонії нагородження

24 вересня 2023 20:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українські фігуристи проігнорували росіян зі збірної Грузії на церемонії нагородження
Віолетта Сєрова та Іван Хобта. Фото: Skate Ukraine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські спортсмени Віолетта Сєрова та Іван Хобта проявили патріотизм  на етапі Гран-прі з фігурного катання у Будапешті. Вони не стали вітати переможців росіян Анастасію Метелкіну та Луку Берулаву, які виступають під прапором Грузії. 

Подробиці та відео в матеріалі Новини.LIVE.

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Сєрова та Хобта у змаганнях спортивних пар завоювали "срібло", набравши за коротку та довільну програми сумарно 153,77 бала. Це виявилося лише на 0,18 бала більше, ніж у представників Канади, які посіли третє місце.

У Метелкіної та Берулави – 190,45 балів.

Тренуються досі в країні-терористі

Метелкіна, яка є уродженкою Володимира, виступає за Грузію з 2020 року, москвич Берулава – з 2019-го. Пара тренується у Росії у Павла Слюсаренка.

Під час урочистої церемонії нагородження російські грузини підійшли спочатку до бронзових призерів Мартіни Аріано-Кент та Шарлі Лаліберте-Лорану, а потім до українців.

Переможців привітала лише канадська пара. Українці повністю проігнорували росіян, відмовившись тиснути їм руки та обійматися.

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