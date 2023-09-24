Українські фігуристи проігнорували росіян зі збірної Грузії на церемонії нагородження

Віолетта Сєрова та Іван Хобта. Фото: Skate Ukraine

Українські спортсмени Віолетта Сєрова та Іван Хобта проявили патріотизм на етапі Гран-прі з фігурного катання у Будапешті. Вони не стали вітати переможців росіян Анастасію Метелкіну та Луку Берулаву, які виступають під прапором Грузії.

Подробиці та відео в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Сєрова та Хобта у змаганнях спортивних пар завоювали "срібло", набравши за коротку та довільну програми сумарно 153,77 бала. Це виявилося лише на 0,18 бала більше, ніж у представників Канади, які посіли третє місце.

У Метелкіної та Берулави – 190,45 балів.

Тренуються досі в країні-терористі

Метелкіна, яка є уродженкою Володимира, виступає за Грузію з 2020 року, москвич Берулава – з 2019-го. Пара тренується у Росії у Павла Слюсаренка.

На вчорашній церемонії нагородження юніорського етапу Гран-прі з фігурного катання українська пара Сєрова/Хобта відмовилася привітати з перемогою дует Метелкіна/Берулава.



Метелкіна і Берулава виступають за Грузію, але народилися та продовжують тренуватися в Росії. pic.twitter.com/He2dcaDOdE — Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) September 24, 2023

Під час урочистої церемонії нагородження російські грузини підійшли спочатку до бронзових призерів Мартіни Аріано-Кент та Шарлі Лаліберте-Лорану, а потім до українців.

Переможців привітала лише канадська пара. Українці повністю проігнорували росіян, відмовившись тиснути їм руки та обійматися.

Нагадаємо, мадридський "Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що сталося.

"Полісся" представило талановитого африканця: він 5 місяців діставався Житомира.

Чжилей у реванші знову знищив Джойса: відео удару-нокаута

Молодих Реброва та Шевченка звали до російського клубу: коли це було і чому вони відмовилися.

Збірну України очолював "росіянин": СБУ попереджала, а ФХУ ігнорувала