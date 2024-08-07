В Украину вернулась спортсменка Ирина Геращенко - она получила бронзу на Олимпиаде-2024

Украинские легкоатлетки вернулись в Украину по Олимпийским играм-2024. Фото: Новости.

В среду, 7 августа, в Украину из Олимпийских игр-2024 вернулись легкоатлетки. Среди них и медалистка Ирина Геращенко.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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С бронзовой наградой Олимпиады-2024 в Украину вернулась атлетка Ирина Геращенко.

29-летняя спортсменка во время прыжков в высоту покорила 1,95 м, получив третье место. Она разделила его с австралийкой.

Атлетка Ирина Геращенко. Фото: Новини.LIVE

Это третья Олимпиада в жизни девушки. Перед соревнованием Ирина получила травму, но ей удалось восстановиться и поучаствовать.

По возвращению в Киев Геращенко отметила, что не встречала спортсменов из России или Беларуси на соревнованиях.

"Команда нашего олимпийского комитета, Министерство спорта и, я уверена, что Министерство обороны также посодействовало тому, что мы не встречали российских и белорусских атлетов — ни в олимпийском городке, ни на соревнованиях. За это очень благодарны", — сказала она.

Легкоатлетки по возвращении в Украину дают пресс-конференцию. Фото: Новини.LIVE

Медалистка также подчеркнула, что у Украины пока достаточно неплохой рейтинг в медальном зачете.

"У нас очень много атлетов, претендующих на медали, еще не соревновались. Поэтому мы еще сто процентов поднимемся в рейтинге", — добавила Геращенко.

Кроме того, спортсменка поблагодарила военных за защиту от российских атак и возможность жить в Киеве максимально спокойно.

Участницы Олимпийских игр-2024 с военными в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в Украину вернулась и легкоатлетка Юлия Левченко.

Она, к сожалению, не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту.

Легкоатлетка Юлия Левченко. Фото: Новини.LIVE

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