Кубинець Лопес встановив історичний рекорд на Олімпіаді-2024

Борець Міхаїн Лопес. Фото: olympics.com

На Олімпійських іграх-2024 кубинець Міхаїн Лопес здобув золоту медаль в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 130 кг. Таким чином спортсмен став п’ятиразовим олімпійським чемпіоном.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У ваговій категорії до 130 кг кубинець Лопес здобув золоту медаль, перемігши у фіналі чилійця Ясмані Акосту Фернандеса з рахунком 6:0.

Для 41-річного спортсмена це вже п'яте золото на Олімпіадах.

Він перемагав у 2008 році в Пекіні та 2012 році в Лондоні у категорії до 120 кг.

Також він тріумфував у 2016 році в Ріо-де-Жанейро та 2020 році в Токіо — у категорії до 130 кг.

Загальний результат змагань

1. Міхаін Лопес (Куба)

2. Ясмані Акоста (Чилі)

3. Мен Ліньдже (Китай)

3. Амін Мірзазаде (Іран)

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