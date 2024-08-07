Кубинець Лопес встановив історичний рекорд на Олімпіаді-2024

Кубинець став п’ятиразовим олімпійським чемпіоном з боротьби — це рекорд серед чоловіків
На Олімпійських іграх-2024 кубинець Міхаїн Лопес здобув золоту медаль в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 130 кг. Таким чином спортсмен став п’ятиразовим олімпійським чемпіоном.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Історичний рекорд
У ваговій категорії до 130 кг кубинець Лопес здобув золоту медаль, перемігши у фіналі чилійця Ясмані Акосту Фернандеса з рахунком 6:0.
Для 41-річного спортсмена це вже п'яте золото на Олімпіадах.
Він перемагав у 2008 році в Пекіні та 2012 році в Лондоні у категорії до 120 кг.
Також він тріумфував у 2016 році в Ріо-де-Жанейро та 2020 році в Токіо — у категорії до 130 кг.
Загальний результат змагань
- 1. Міхаін Лопес (Куба)
- 2. Ясмані Акоста (Чилі)
- 3. Мен Ліньдже (Китай)
- 3. Амін Мірзазаде (Іран)
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