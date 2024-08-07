Кубинец Лопес установил исторический рекорд на Олимпиаде-2024

Борец Михаин Лопес. Фото: olympics.com

На Олимпийских играх-2024 кубинец Михаин Лопес завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Таким образом, спортсмен стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В весовой категории до 130 кг кубинец Лопес завоевал золотую медаль, победив в финале чилийца Ясмани Акосту Фернандеса со счетом 6:0.

Для 41-летнего спортсмена это уже пятое золото на Олимпиадах.

Он побеждал в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне в категории до 120 кг.

Также он триумфовал в 2016 году в Рио-де-Жанейро и 2020 году в Токио — в категории до 130 кг.

Общий результат соревнований

1. Михаин Лопес (Куба)

2. Ясмани Акоста (Чили)

3. Мэн Линьдже (Китай)

3. Амин Мирзазаде (Иран)

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