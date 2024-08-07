Кубинец Лопес установил исторический рекорд на Олимпиаде-2024

Кубинец стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе — это рекорд среди мужчин
На Олимпийских играх-2024 кубинец Михаин Лопес завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Таким образом, спортсмен стал пятикратным олимпийским чемпионом.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Исторический рекорд
В весовой категории до 130 кг кубинец Лопес завоевал золотую медаль, победив в финале чилийца Ясмани Акосту Фернандеса со счетом 6:0.
Для 41-летнего спортсмена это уже пятое золото на Олимпиадах.
Он побеждал в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне в категории до 120 кг.
Также он триумфовал в 2016 году в Рио-де-Жанейро и 2020 году в Токио — в категории до 130 кг.
Общий результат соревнований
- 1. Михаин Лопес (Куба)
- 2. Ясмани Акоста (Чили)
- 3. Мэн Линьдже (Китай)
- 3. Амин Мирзазаде (Иран)
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