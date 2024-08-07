Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали arrow

Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

7 серпня 2024 11:56
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
До України повернулася спортсменка Ірина Геращенко — вона здобула бронзу на Олімпіаді-2024
Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 7 серпня, до України з Олімпійських ігор-2024 повернулися легкоатлетки. Серед них і медалістка Ірина Геращенко.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Повернення спортсменок до України

З бронзовою нагородою Олімпіади-2024 до України повернулася атлетка Ірина Геращенко.

29-річна спортсменка під час стрибків у висоту підкорила 1,95 м, здобувши третє місце. Вона розділила його з австралійкою. 

Олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко
Атлетка Ірина Геращенко. Фото: Новини.LIVE

Це третя Олімпіада в житті дівчини. Перед змаганням Ірина отримала травму, але їй вдалося відновитися і взяти участь. 

Після повернення до Києва Геращенко зазначила, що не зустрічала спортсменів з Росії чи Білорусі.

"Команда нашого олімпійського комітету, Міністерство спорту і, я впевнена, що Міністерство оборони теж посприяло тому, що ми не зустрічали російських і білоруських атлетів — ні в олімпійському селищі, ні на змаганнях. За це дуже вдячні", — сказала вона.

Повернення гімнасток з Олімпіади-2024
Легкоатлетки після повернення до України дають пресконференцію. Фото: Новини.LIVE

Медалістка також підкреслила, що Україна наразі має досить непоганий рейтинг у медальному заліку. 

"У нас дуже багато атлетів, які претендують на медалі, ще не змагались. Тому ми ще сто відсотків піднімемось у заліку", — додала Геращенко.

Крім того, спортсменка подякувала військовим за захист від російських атак і можливість жити в Києві максимально спокійно.

Повернення гімнасток з Олімпіади-2024
Учасниці Олімпійських ігор-2024 з військовими у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що до України повернулась і легкоатлетка Юлія Левченко.

Вона, на жаль, не змогла пробитися до фіналу змагань зі стрибків у висоту.

Легкоатлетка Юлія Левченко
Легкоатлетка Юлія Левченко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.

Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію. 

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом". 

Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени. 

 

спорт Олімпійські ігри спортсменка Ірина Геращенко Олімпіада-2024 Легка атлетика спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

11:44 Українці втрачають інтерес до гривневих депозитів — оцінка НБУ

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського