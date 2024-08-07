До України повернулася спортсменка Ірина Геращенко — вона здобула бронзу на Олімпіаді-2024

Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024. Фото: Новини.LIVE

У середу, 7 серпня, до України з Олімпійських ігор-2024 повернулися легкоатлетки. Серед них і медалістка Ірина Геращенко.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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З бронзовою нагородою Олімпіади-2024 до України повернулася атлетка Ірина Геращенко.

29-річна спортсменка під час стрибків у висоту підкорила 1,95 м, здобувши третє місце. Вона розділила його з австралійкою.

Атлетка Ірина Геращенко. Фото: Новини.LIVE

Це третя Олімпіада в житті дівчини. Перед змаганням Ірина отримала травму, але їй вдалося відновитися і взяти участь.

Після повернення до Києва Геращенко зазначила, що не зустрічала спортсменів з Росії чи Білорусі.

"Команда нашого олімпійського комітету, Міністерство спорту і, я впевнена, що Міністерство оборони теж посприяло тому, що ми не зустрічали російських і білоруських атлетів — ні в олімпійському селищі, ні на змаганнях. За це дуже вдячні", — сказала вона.

Легкоатлетки після повернення до України дають пресконференцію. Фото: Новини.LIVE

Медалістка також підкреслила, що Україна наразі має досить непоганий рейтинг у медальному заліку.

"У нас дуже багато атлетів, які претендують на медалі, ще не змагались. Тому ми ще сто відсотків піднімемось у заліку", — додала Геращенко.

Крім того, спортсменка подякувала військовим за захист від російських атак і можливість жити в Києві максимально спокійно.

Учасниці Олімпійських ігор-2024 з військовими у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що до України повернулась і легкоатлетка Юлія Левченко.

Вона, на жаль, не змогла пробитися до фіналу змагань зі стрибків у висоту.

Легкоатлетка Юлія Левченко. Фото: Новини.LIVE

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