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Украинские спортсмены купили автоматы для бойцов ВСУ

19 июля 2023 15:12
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Агабекян Карен
редактор
Украинские спортсмены купили автоматы для бойцов ВСУ
Павел Журавлев (второй справа). Фото: United Athletes Foundation
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Благотворительный фонд United Athletes Foundation, который основали украинские спортсмены, опубликовал фото обновок для ВСУ. Шесть "автоматических изделий" помогут военным ликвидировать российских захватчиков.

Вероятно, фонд занялся передачей солдатам оружия. К такому выводу приходишь после последнего поста на странице фонда в Instagram.

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Отметим, что основателями благодворительного фонда значатся прославленный украинский кикбоксер и бывший чемпион Glory Павел Журавлев, теннисисты Александр Долгополов, Леся Цуренко и ее тренер Никита Власов. Добавим, что Долгополов уже завершил спортивную карьеру и сейчас воюет против российского агрессора.

Автоматы для военных. Фото: uafound

Спортсмены присоединились к ликвидации врага

На странице фонда публикуют фото переданных автомобилей, экипировки и других вещей для украинских военных.

В последнем посте было опубликовано фото автоматов, которые по всей видимости также передали военнослужащим. На текущий момент неизвестно в какое подразделение, но организации ранее сотрудничала с 35-й отдельной бригадой морской пехоты, 59-й отдельно мотопехотной бригадой, 71-й отдельной егерской бригадой и батальоном Национальной полиции "Цунами"

Отметим, что лицом фонда является Журавлев. По крайней мере, он чаще всех фигурирует на фото и видео. Павел сам является офицером ВМС в запасе. Кикбоксер уволился из армии после того, как покинул оккупированный родной Крым и не предал присягу народу Украины.

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