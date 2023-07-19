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Українські спортсмени купили автомати для бійців ЗСУ

19 липня 2023 15:12
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Агабекян Карен
редактор
Українські спортсмени купили автомати для бійців ЗСУ
Павло Журавльов (другий праворуч). Фото: United Athletes Foundation
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Агабекян Карен
редактор

Благодійний фонд United Athletes Foundation, який започаткували українські спортсмени, опублікував фото обновок для ЗСУ. Шість "автоматичних виробів" допоможуть військовим ліквідувати російських загарбників.

Ймовірно фонд зайнявся передачею солдатам зброї. Такого висновку приходиш після останньої посту на сторінці фонду в Instagram .

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Зазначимо, що засновниками благодійного фонду є прославлений український кікбоксер і колишній чемпіон Glory Павло Журавльов, тенісисти Олександр Долгополов, Леся Цуренко та її тренер Микита Власов. Додамо, що Долгополов уже завершив спортивну кар'єру і зараз воює проти російського агресора.

Автомати для військових. Фото: uafound

Спортсмени приєдналися до ліквідації ворога

На сторінці фонду публікують фото переданих автомобілів, екіпірування та інших речей для українських військових.

В останньому посту було опубліковано фото автоматів, які, мабуть, також передали військовослужбовцям. На даний момент невідомо до якого підрозділу, але організації раніше співпрацювала з 35-ю окремою бригадою морської піхоти, 59-ю окремо мотопіхотною бригадою, 71-ю окремою єгерською бригадою та батальйоном Національної поліції "Цунамі".

Зазначимо, що обличчам фонду є Журавльов. Принаймні він найчастіше фігурує на фото та відео. Павло сам є офіцером ВМС у запасі. Кікбоксер звільнився з армії після того, як залишив окупований рідний Крим і не порушив присягу народу України.

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