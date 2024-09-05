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Украинские спортсмены завоевали пять медалей Паралимпиады, среди которых есть "золото"

5 сентября 2024 20:52
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Паралимпийцы получили еще пять медалей для Украины
Паралимпиец Павел Баль. Фото: REUTERS/Maria Abranches
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинские спортсмены продолжают выступать на Паралимпиаде-2024 в Париже. В четверг, 5 сентября, им удалось получить пять медалей в разных дисциплинах.

Об этом сообщило издание Суспільне Спорт.

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Украина получила первую золотую награду в дзюдо на Паралимпиаде-2024. Наталья Николаевчик, соревновавшаяся в весовой категории до 48 кг (категория J1), победила в финале японку со счетом 11:0. Эта золотая медаль стала 15-й для Украины на Паралимпиаде-2024 и первой золотой в дзюдо за последние восемь лет.

Медаль в дзюдо для Украины завоевала Анжела Гаврисюк, завоевавшая бронзу в весе 57 кг (категория J1).

В плавании Даниил Чуфаров после нескольких успешных выступлений получил "бронзу" на дистанции 100 метров брассом (класс SB11). Это третья медаль Чуфарова на Паралимпиаде-2024.

Еще одну медаль в дзюдо для Украины завоевал Давид Хорава, ставший обладателем бронзовой медали в весе 60 кг (класс J2). Это уже третья медаль Хоравы на Паралимпийских играх, включая награду Лондон-2012.

Велосипедист Павел Баль также вошел в историю как первый украинец, получивший медаль в гендбайке. Он завоевал "бронзу".

Оксана Ботурчук, в паре с гайдом Никитой Барабановым, завоевала серебро на дистанции 100 метров в легкой атлетике. Это ее 12 медаль на Паралимпиадах, что позволило ей обновить собственный рекорд по количеству наград в истории Украины.

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