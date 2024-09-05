Паралімпійці здобули ще п'ять медалей для України

Паралімпієць Павло Баль. Фото: REUTERS/Maria Abranches

Українські спортсмени продовжують виступати на Паралімпіаді-2024 у Парижі. У четвер, 5 вересня, їм вдалося здобути п’ять медалей у різних дисциплінах.

Про це повідомило видання Суспільне Спорт.

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Україна отримала першу золоту нагороду в дзюдо на Параолімпіаді-2024. Наталія Ніколайчик, яка змагалася у ваговій категорії до 48 кг (категорія J1), перемогла у фіналі японку з рахунком 11:0. Ця золота медаль стала 15-ю для України на Паралімпіаді-2024 і першою золотою в дзюдо за останні вісім років.

Медаль у дзюдо для України здобула Анжела Гаврисюк, яка завоювала бронзу у вазі 57 кг (категорія J1).

У плаванні Данило Чуфаров після кількох успішних виступів отримав "бронзу" на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11). Це третя медаль Чуфарова на Паралімпіаді-2024.

Ще одну медаль у дзюдо для України виборов Давид Хорава, який став володарем бронзової медалі у вазі 60 кг (клас J2). Це вже третя медаль Хорави на Паралімпійських іграх, включаючи нагороду Лондон-2012.

Велосипедист Павло Баль також увійшов в історію як перший українець, який здобув медаль у гендбайку. Він завоював "бронзу".

Оксана Ботурчук, у парі з гайдом Микитою Барабановим, завоювала срібло на дистанції 100 метрів у легкій атлетиці. Це її 12-та медаль на Паралімпіадах, що дозволило їй оновити власний рекорд за кількістю нагород в історії України.

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