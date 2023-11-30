Украинский боец UFC 2 декабря проведет бой в США

Игорь Потеря — Родольфо Беллато. Фото: Google

В UFC в предстоящий уик-энд состоится следующий поединок украинского полутяжеловеса Игоря Потери. Его соперником станет бразилец Родольфо Беллато.

Бой состоится 2 декабря на турнире UFC Fight Night в Остине, сообщили в UFC.

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Потеря успел провести в UFC три боя с момента перехода в июлн 2022 года.

В дебюте Игорь досрочно уступил румынскому середняку Николае Негумеряну.

В конце 2022 года украинец получил бой с легендарным бывшим чемпионом организации Маурисио Руа. Для легендарного бразильца это был прощальный поединок, но в нем он проиграл нокаутом. После этого сражения "Сёгун" завершил карьеру.

В 2023 году на турнире UFC on ABC 4 Потеря проиграл нокаутом в первом раунде новозеландцу Карлосу Ульбергу.

Всего у Потери в карьере у Игоря 20 побед и четыре поражения.

Беллато идет на победной серии из трех боев. Два поражения в карьере он потерпел от непобежденного соотечественника Витора Петрино.

Беллато в своей карьере выиграл 11 поединков и потерпел два поражения.

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