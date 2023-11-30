Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский боец UFC 2 декабря проведет бой в США arrow

Украинский боец UFC 2 декабря проведет бой в США

30 ноября 2023 12:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинский боец UFC 2 декабря проведет бой в США
Игорь Потеря — Родольфо Беллато. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В UFC в предстоящий уик-энд состоится следующий поединок украинского полутяжеловеса Игоря Потери. Его соперником станет бразилец Родольфо Беллато.

Бой состоится 2 декабря на турнире UFC Fight Night в Остине, сообщили в UFC.

Читайте также:

"Дуэлянт" Потеря против "Тракториста" Беллато

Потеря успел провести в UFC три боя с момента перехода в июлн 2022 года.

В дебюте Игорь досрочно уступил румынскому середняку Николае Негумеряну.

В конце 2022 года украинец получил бой с легендарным бывшим чемпионом организации Маурисио Руа. Для легендарного бразильца это был прощальный поединок, но в нем он проиграл нокаутом. После этого сражения "Сёгун" завершил карьеру.

В 2023 году на турнире UFC on ABC 4 Потеря проиграл нокаутом в первом раунде новозеландцу Карлосу Ульбергу.

Всего у Потери в карьере у Игоря 20 побед и четыре поражения.

Беллато идет на победной серии из трех боев. Два поражения в карьере он потерпел от непобежденного соотечественника Витора Петрино.

Беллато в своей карьере выиграл 11 поединков и потерпел два поражения.

В главном событии шоу UFC Fight Night в Остине россиянин Арман Царукян в рамках легкого веса сразится с американцем Бенеилом Дариушем.

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в "Динамо".

"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.

Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме