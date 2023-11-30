Украинский боец UFC 2 декабря проведет бой в США
В UFC в предстоящий уик-энд состоится следующий поединок украинского полутяжеловеса Игоря Потери. Его соперником станет бразилец Родольфо Беллато.
Бой состоится 2 декабря на турнире UFC Fight Night в Остине, сообщили в UFC.
"Дуэлянт" Потеря против "Тракториста" Беллато
Потеря успел провести в UFC три боя с момента перехода в июлн 2022 года.
В дебюте Игорь досрочно уступил румынскому середняку Николае Негумеряну.
В конце 2022 года украинец получил бой с легендарным бывшим чемпионом организации Маурисио Руа. Для легендарного бразильца это был прощальный поединок, но в нем он проиграл нокаутом. После этого сражения "Сёгун" завершил карьеру.
В 2023 году на турнире UFC on ABC 4 Потеря проиграл нокаутом в первом раунде новозеландцу Карлосу Ульбергу.
Всего у Потери в карьере у Игоря 20 побед и четыре поражения.
Беллато идет на победной серии из трех боев. Два поражения в карьере он потерпел от непобежденного соотечественника Витора Петрино.
Беллато в своей карьере выиграл 11 поединков и потерпел два поражения.
В главном событии шоу UFC Fight Night в Остине россиянин Арман Царукян в рамках легкого веса сразится с американцем Бенеилом Дариушем.
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