Український боєць UFC 2 грудня проведе бій у США

Ігор Потєря — Родольфо Беллато. Фото: Google

У UFC в майбутній уїк-енд відбудеться наступний поєдинок українського напівважковаговика Ігоря Потєрі. Його суперником стане бразилець Родольфо Беллато.

Бій відбудеться 2 грудня на турнірі UFC Fight Night в Остіні, повідомили в UFC.

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Потєря встиг провести в UFC три бої з моменту переходу в липні 2022 року.

У дебюті Ігор достроково поступився румунському середняку Ніколі Негумеряну.

Наприкінці 2022 року українець отримав бій із легендарним колишнім чемпіоном організації Маурісіо Руа. Для легендарного бразильця це був прощальний поєдинок, але він програв нокаутом. Після цієї битви "Сьогун" завершив кар'єру.

У 2023 році на турнірі UFC on ABC 4 Потєря програв нокаутом у першому раунді новозеландцю Карлосу Ульбергу.

Загалом у Потєрі в кар'єрі 20 перемог та чотири поразки.

Беллато йде на переможній серії із трьох боїв. Дві поразки в кар'єрі він зазнав від непереможеного співвітчизника Вітора Петріна.

Беллато у своїй кар'єрі виграв 11 поєдинків і зазнав двох поразок.

У головній події шоу UFC Fight Night в Остіні росіянин Арман Царукян у рамках легкої ваги зіграє з американцем Бенеїлом Даріушем.

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