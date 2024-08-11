Арнольд Хегай победил Пресиадо в дебютном бою для Top Rank

Арнольд Хегай бьет Бельмара Пресиадо. Фото: Top Rank

В американском Альбукерке состоялось большое боксерское шоу промоутерской компании Top Rank. В одном из поединков на ринг вышел украинец Арнольд Хегай.

Соперником украинца в полулегком весе (до 57,2 кг) был колумбиец Бельмара Пресиадо, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бой Хегай — Пресиадо

Начиная с первых секунд поединка мощный колумбиец пытался прессинговать Хегая, давить на него, пробивать левые хуки.

Также Пресиадо на дальней дистанции хорошо встречал украинца.

Проблемы у колумбийца начались, когда одессит начал выходить на среднюю и ближнюю дистанции, где он доминировал за счет работы сериями, и, особенно, апперкотами.

К пятому раунду Хегай доминировал в поединке и не давал сопернику ничего сделать. Арнольд несколько раз потряс, но не добил.

После провального пятого раунда в шестом Пресиадо попытался отыграться и это ему удалось, поскольку Хегай решил отдохнуть.

В седьмом и восьмом раундах Хегай снова уверенно выигрывал у оппонента. Затем стало понятно, что у колумбийца какие-то проблемы со здоровьем, поскольку он просто не отвечал.

После восьмого раунда Пресиадо снялся с боя.

Для Хегая эта победа стала 22-й в карьере и 14-й досрочной. Также у украинца одно поражение и одна ничья.

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