Арнольд Хегай переміг Пресіадо у дебютному бою з Top Rank

Арнольд Хегай б'є Бельмара Пресіадо. Фото: Top Rank

В американському Альбукерке відбулося велике боксерське шоу промоутерської компанії Top Rank. В одному з поєдинків на ринг вийшов українець Арнольд Хегай.

Суперником українця у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) був колумбієць Бельмара Пресіадо, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що для Хегая це був дебютний бій у промоутерській компанії Top Rank.

Бій Хегай — Пресіадо

Починаючи з перших секунд поєдинку, потужний колумбієць намагався пресингувати Хегая, тиснути на нього, пробивав ліві хуки.

Також Пресіадо на дальній дистанції добре зустрічав українця.

Проблеми у колумбійця почалися, коли одесит почав виходити на середню та ближню дистанції, де він домінував за рахунок роботи серіями та, особливо, аперкотами.

До п'ятого раунду Хегай домінував у поєдинку та не давав супернику нічого зробити. Арнольд кілька разів струснув, але не добив.

Після провального п'ятого раунду у шостому Пресіадо спробував відігратися і це йому вдалося, оскільки Хегай вирішив відпочити.

У сьомому та восьмому раундах Хегай знову впевнено вигравав у опонента. Потім стало зрозуміло, що колумбієць має якісь проблеми зі здоров'ям, оскільки він просто не відповідав на удари.

Після восьмого раунду Пресіадо знявся з бою.

Для Хегая ця перемога стала 22-ю в кар'єрі та 14-ю достроковою. Також в українця одна поразка та одна нічия.

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