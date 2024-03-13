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Украинский боксер получил возможность сразиться за титул чемпиона мира

13 марта 2024 09:01
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Агабекян Карен
редактор
Украинский боксер получил возможность сразиться за титул чемпиона мира
Украинский боксер Арнольд Хегай. Фото: twitter.com/disruptboxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Международная боксерская федерация (IBF) позволит украинцу Арнольду Хегаю подраться за титул чемпиона мира. Случится это после того как он станет обязательным претендентом на титул.

Правда, сначала нужно выиграть элиминатор, сообщил портал Boxing Scene.

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Боксер из ЮАР Лерато Дламини. Фото: Boxing Scene

Шанс для Хегая

В IBF назначили отборочный поединок в полулегком весе между Хегаем и Лерато Дламини из ЮАР.

Победитель элиминатора станет обязательным претендентом для обладателя пояса чемпиона мира IBF Луиса Лопеса.

На текущий момент Хегай идет третьим в рейтинге IBF, а Дламини второй. Если бы кто-то из них отказался от боя, то дрался следующий номер рейтинга. Однако оба боксера согласились на поединок и надеются договориться без промоутерских торгов.

Хегай в профессиональном боксе имеет 21 победу, 13 досрочных, одно поражение и ничью. У южноафриканца 20 выигранных боев, 11 нокаутами, и два фиаско.

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Арнольд Хегай
IBF

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