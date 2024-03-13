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Український боксер отримав можливість поборотися за титул чемпіона світу

13 березня 2024 09:01
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Агабекян Карен
редактор
Український боксер отримав можливість поборотися за титул чемпіона світу
Український боксер Арнольд Хеґай. Фото: twitter.com/disruptboxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволить українцеві Арнольду Хегаю побитися за титул чемпіона світу. Станеться це після того, як він стане обов'язковим претендентом на титул.

Щоправда, спочатку потрібно виграти елімінатор, повідомив портал Boxing Scene.

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Боксер із ПАР Лерато Дламіні. Фото: Boxing Scene

Шанс для Хегая

В IBF призначили відбірковий поєдинок у напівлегкій вазі між Хегаєм та Лерато Дламіні з ПАР.

Переможець елімінатора стане обов'язковим претендентом для володаря поясу чемпіона світу IBF Луїса Лопеса.

На цю мить Хегай йде третім у рейтингу IBF, а Дламіні другий. Якби хтось із них відмовився від бою, то бився би наступний номер рейтингу. Проте обидва боксери погодилися на поєдинок і сподіваються домовитись без промоутерських торгів.

Хегай у професійному боксі має 21 перемогу, 13 дострокових, одну поразку та нічию. У південноафриканця 20 виграних боїв, 11 нокаутами, та два фіаско.

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бокс
професійний бокс
українські боксери
Арнольд Хегай
IBF

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