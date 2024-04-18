Украинский боксер Расул Гулиев победил на молодежном чемпионате Европы в Хорватии

Расул Гулиев сильнее боксера из Азербайджана. Фото: Азер Мустафаев

Украинские боксеры, представители Федерации бокса в Одесской области, успешно выступили на молодежном Чемпионате Европы по боксу в хорватском Поречи. Подопечные Заслуженного тренера Украины Нуреддина Алибейли и Заслуженного работника физкультуры и спорта Украины Азера Мустафаева Расул Гулиев и Александр Слесарев завоевали медали разного сорта — золото и бронзу.

Об этом в редакцию Новини.LIVE сообщил лично Азер Мустафаев.

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Расул Гулиев выступал в категории 57 кг. По пути в финал он победил боксеров из Молдовы, Азербайджана и чемпиона Европы по Армении. А в финальном поединке был сильнее двухкратного чемпиона Европы по Албании Адама Масса.

"Расул занимается с 6 лет. Он многократный Чемпион Украины и международных турниров. Дважды был в составе сборной Украины для участия в Чемпионате Европы в Италии и Армении. Но тогда были боксеры из России и Беларуси и наша команда поехала обратно. С третьего раза и стал Чемпионом Европы", — рассказывает Мустафаев.

Слесарев взял бронзу

Кроме того, бронзовую награду в категории +92 кг получил еще один представитель боксерского клуба "Левша" Александр Слесарев, ранее выигравший юношеское Евро в Румынии.

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