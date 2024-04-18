Український боксер Расул Гулієв переміг на молодіжному Чемпіонаті Європи у Хорватії
Українські боксери, представники Федерації боксу в Одеській області, вдало виступили на молодіжному Чемпіонаті Європи з боксу у хорватському Поречі. Підопічні Заслуженого тренера України Нуреддіна Алібейлі та Заслуженого працівника фізкультури та спорту України Азера Мустафаєва Расул Гулієв та Олександр Слєсарєв здобули медалі різного гатунку — золото та бронзу.
Про це в редакцію Новини.LIVE повідомив особисто Азер Мустафаєв.
Расул Гулієв виступав у категорії до 57 кг. На шляху до фіналу він переміг боксерів із Молдови, Азербайджана та чемпіона Європи з Вірменії. А у фінальному поєдинку був сильніше за двократного чемпіона Європи з Албанії Адама Маса.
"Расул займається із 6 років. Він багаторазовий Чемпіон України та міжнародних турнирів. Двічі був у складі збірної України для участі у Чемпіонаті Європи в Італії та Вірменії. Але тоді були боксери з Росії та Білорусі та наша команда поїхала назад. Із третього разу і став Чемпіоном Європи", — розповідає Мустафаєв.
Слєсарєв взяв бронзу
Крім того бронзову нагороду у категорії +92 кг здобув ще один представник боксерського клубу "Лєвша" Олександр Слєсарєв, який раніше виграв юнацьке Євро у Румунії.
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