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Український боксер Расул Гулієв переміг на молодіжному Чемпіонаті Європи у Хорватії

18 квітня 2024 20:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Український боксер Расул Гулієв переміг на молодіжному Чемпіонаті Європи у Хорватії
Расул Гулієв сильніше за боксера з Азербайджану. Фото: Азер Мустафаєв
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські боксери, представники Федерації боксу в Одеській області, вдало виступили на молодіжному Чемпіонаті Європи з боксу у хорватському Поречі. Підопічні Заслуженого тренера України Нуреддіна Алібейлі та Заслуженого працівника фізкультури та спорту України Азера Мустафаєва Расул Гулієв та Олександр Слєсарєв здобули медалі різного гатунку — золото та бронзу.

Про це в редакцію Новини.LIVE повідомив особисто Азер Мустафаєв.

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Расул Гулієв виступав у категорії до 57 кг. На шляху до фіналу він переміг боксерів із Молдови, Азербайджана та чемпіона Європи з Вірменії. А у фінальному поєдинку був сильніше за двократного чемпіона Європи з Албанії Адама Маса.

"Расул займається із 6 років. Він багаторазовий Чемпіон України та міжнародних турнирів. Двічі був у складі збірної України для участі у Чемпіонаті Європи в Італії та Вірменії. Але тоді були боксери з Росії та Білорусі та наша команда поїхала назад. Із третього разу і став Чемпіоном Європи", — розповідає Мустафаєв.

Слєсарєв взяв бронзу

Крім того бронзову нагороду у категорії +92 кг здобув ще один представник боксерського клубу "Лєвша" Олександр Слєсарєв, який раніше виграв юнацьке Євро у Румунії.

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Хорватія
бокс
Євро-2024
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