Украинский боксер Рогава выиграл очередной бой нокаутом — видео

Цотне Рогава против Антонио Брауна. Фото: скриншот

В Phoenix Center, Онтарио, США состоялось большое боксерское шоу, где выступил украинский супертяжеловес Цотне Рогава. Соперником бывшего кикбоксера стал джорнимен из США Антонио Браун.

Украинец грузинского происхождения выиграл техническим нокаутом в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перемога Цотне Рогави над Антоніо Брауном pic.twitter.com/Ig4ch1os2p — senoy85081 (@senoy85081) March 24, 2024

Бой Рогава — Браун

Браун вышел на поединок, не убрав мандраж и страх перед оппонентом. Антонио не пытался победить, а показал, что хочет просто выжить, еще до того как Цотне начал активно работать.

В первом раунде Браун четырежды падал и после последнего раза рефери просто остановил бой, закончив мучения американского боксера.

Для Рогавы победа над Брауном стала шестой в профессиональном боксе. К тому же он все свои бои завершил нокаутом.

Браун потерпел свое пятое поражение в карьере. При этом у американца восемь побед и все досрочные.

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