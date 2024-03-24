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Украинский боксер Рогава выиграл очередной бой нокаутом — видео

24 марта 2024 13:30
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Агабекян Карен
редактор
Украинский боксер Рогава выиграл очередной бой нокаутом — видео
Цотне Рогава против Антонио Брауна. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Phoenix Center, Онтарио, США состоялось большое боксерское шоу, где выступил украинский супертяжеловес Цотне Рогава. Соперником бывшего кикбоксера стал джорнимен из США Антонио Браун.

Украинец грузинского происхождения выиграл техническим нокаутом в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Браун вышел на поединок, не убрав мандраж и страх перед оппонентом. Антонио не пытался победить, а показал, что хочет просто выжить, еще до того как Цотне начал активно работать.

В первом раунде Браун четырежды падал и после последнего раза рефери просто остановил бой, закончив мучения американского боксера.

Для Рогавы победа над Брауном стала шестой в профессиональном боксе. К тому же он все свои бои завершил нокаутом.

Браун потерпел свое пятое поражение в карьере. При этом у американца восемь побед и все досрочные.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

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