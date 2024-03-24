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Український боксер Рогава виграв черговий бій нокаутом — відео

24 березня 2024 13:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український боксер Рогава виграв черговий бій нокаутом — відео
Цотне Рогава проти Антоніо Брауна. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Phoenix Center, Онтаріо, США відбулося велике боксерське шоу, де виступив український суперважковаговик Цотне Рогава. Суперником колишнього кікбоксера став джорнімен із США Антоніо Браун.

Українець грузинського походження виграв технічним нокаутом у першому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Браун вийшов на двобій, не прибравши мандраж і страх перед опонентом. Антоніо не намагався перемогти, а показав, що хоче просто вижити, ще до того, як Цотне почав активно працювати.

У першому раунді Браун чотири рази падав і після останнього разу рефері просто зупинив бій, закінчивши муки американського боксера.

Для Рогави перемога над Брауном стала шостою у професійному боксі. До того ж він усі свої бої завершив нокаутом.

Браун зазнав своєї п'ятої поразки в кар'єрі. При цьому американець має вісім перемог і всі дострокові.

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бокс
професійний бокс
українські боксери

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