Український боксер Рогава виграв черговий бій нокаутом — відео

Цотне Рогава проти Антоніо Брауна. Фото: скріншот

У Phoenix Center, Онтаріо, США відбулося велике боксерське шоу, де виступив український суперважковаговик Цотне Рогава. Суперником колишнього кікбоксера став джорнімен із США Антоніо Браун.

Українець грузинського походження виграв технічним нокаутом у першому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перемога Цотне Рогаві над Антоніо Брауном pic.twitter.com/Ig4ch1os2p — senoy85081 (@senoy85081) March 24, 2024

Бій Рогава — Браун

Браун вийшов на двобій, не прибравши мандраж і страх перед опонентом. Антоніо не намагався перемогти, а показав, що хоче просто вижити, ще до того, як Цотне почав активно працювати.

У першому раунді Браун чотири рази падав і після останнього разу рефері просто зупинив бій, закінчивши муки американського боксера.

Для Рогави перемога над Брауном стала шостою у професійному боксі. До того ж він усі свої бої завершив нокаутом.

Браун зазнав своєї п'ятої поразки в кар'єрі. При цьому американець має вісім перемог і всі дострокові.

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