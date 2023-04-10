Украинский футбол покорил Великобританию — хвалят Шахтер и рассказывают про помощь ВСУ

Донецкий "Шахтер" покорил сердца британцев. Фото: Google.

Украинские футболисты стали частью общества, которое помогает пострадавшим от военных действий землякам. Британская пресса выпустила целую статью о вкладе в общее дело донецкого "Шахтера".

"Горняки" помогают как гражданскому населению, так и защитникам Украины, сообщает The Mirror.

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Журналист британского издания подробно рассказали о действиях руководства и простых игроков донецкого "Шахтера". Футболисты активно рассылают часть зарплаты в организации, которые занимаются реабилитацией украинских военнослужащих. За деньги клуба защитникам Украины проводят операции за границей.

Вклад "Шахтера" в реабилитацию защитников Украины

"Горняки", которые еще в 2014 году покинули родной город и комфортную арену, постоянно помогают пострадавшим от войны украинцам. Помимо военнослужащих, в клубе заботятся о сиротах, беженцам, переселенцах.

Среди солдат ВСУ, реабилитацией которых занимается "Шахтер", оказались Михаил Дианов, Евгений Ларченко, Виталий Шумей, Роман Григорян и многие другие. Некоторым военнослужащим необходимы не только операции, но и дорогое протезирование. За счет клуба они получают необходимую помощь как в Украине, так и в США, Испании и других странах.

Британское издание напомнило читателям и историю футболиста "Шахтера" Ивана Петряка. Интервенты убили его тестя, который отправился защищать Украину на фронт. The Mirror обратилась к читателям с просьбой вспомнить про трагедию украинского народа во время праздника Пасхи.

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