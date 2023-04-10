Український футбол підкорив Велику Британію — хвалять Шахтар і розповідають про допомогу ЗСУ

Донецький "Шахтар" підкорив серця британців. Фото: Google.

Українські футболісти стали частиною суспільства, яке допомагає землякам, що постраждали від військових дій. Британська преса випустила цілу статтю про внесок у спільну справу донецького "Шахтаря".

"Гірники" допомагають як цивільному населенню, так і захисникам України, повідомляє The Mirror.

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Журналіст британського видання докладно розповіли про дії керівництва та простих гравців донецького "Шахтаря". Футболісти активно розсилають частину зарплати до організацій, які займаються реабілітацією українських військовослужбовців. За гроші клубу захисникам України проводять операції за кордоном.

Внесок "Шахтаря" у реабілітацію захисників України

"Гірники", які ще у 2014 році залишили рідне місто та комфортну арену, постійно допомагають потерпілим від війни українцям. Крім військовослужбовців, у клубі піклуються про сиріт, біженців, переселенців.

Серед солдатів ЗСУ, реабілітацією яких займається "Шахтар", виявилися Михайло Діанов, Євген Ларченко, Віталій Шумей, Роман Григорян та багато інших. Деяким військовослужбовцям необхідні як операції, а й дороге протезування. За рахунок клубу вони отримують необхідну допомогу як в Україні, так і США, Іспанії та інших країнах.

Британське видання нагадало читачам та історію футболіста "Шахтаря" Івана Петряка. Інтервенти вбили його тестя, який вирушив захищати Україну на фронт. The Mirror звернулася до читачів із проханням згадати про трагедію українського народу під час свята Великодня.

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