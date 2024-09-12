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Украинский футболист перешел в известный немецкий клуб

12 сентября 2024 18:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Украинец Середа будет играть за известный немецкий клуб
Илья Середа на поле. Фото: instagram.com/illiasereda10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Воспитанник одесского футбола Илья Середа сменил клуб. Молодой вингер будет выступать за немецкий "Дармштадт".

Украинец может пробиться в состав команды, которая недавно выступала в Бундеслиге, сообщает Legioners.ua.

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Молодой 18-летний футболист Илья Середа сменил один немецкий клуб на другой. Он перешел в более статусную команду, которая в прошлом сезона выступала в элитном дивизионе, но вылетела во Вторую Бундеслигу. 

Где будет играть Середа 

Тренерский штаб "Дармштадта" рассчитывает, что украинец будет выступать за молодежный состав "лилий". Раньше Середа защищал цвета скромной команды из Кенигштайна, причем играл в составе 19-летних футболистов. Вингер сыграл в 22 поединках, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач. 

Илья Середа
Илья Середа во время матча. Фото: instagram.com/illiasereda10/

"Дармштадт" U-21 успел сыграть восемь туров в нынешнем сезоне. Команда набрала 10 баллов и занимает десятую строчку в турнирной таблице Оберлиги Гессен.  

Напомним, Трубин следующим летом сменит клуб — есть договоренность о трансфере. 

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спорт футбол Футбол трансферы Илья Середа Дармштадт

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