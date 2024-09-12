Українець Середа гратиме за відомий німецький клуб

Ілля Середа на полі. Фото: instagram.com/illiasereda10/

Вихованець одеського футболу Ілля Середа змінив клуб. Молодий вінгер виступатиме за німецький "Дармштадт".

Українець може пробитися до складу команди, яка нещодавно виступала у Бундеслізі, повідомляє Legioners.ua.

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Молодий 18-річний футболіст Ілля Середа змінив один німецький клуб на інший. Він перейшов у більш статусну команду, яка минулого сезону виступала в елітному дивізіоні, але вилетіла до Другої Бундесліги.

Де гратиме Середа

Тренерський штаб "Дармштадту" розраховує, що українець виступатиме за молодіжний склад "лілій". Раніше Середа захищав кольори скромної команди з Кенігштайну, грав у складі 19-річних футболістів. Вінгер зіграв у 22 поєдинках, забив 5 м'ячів та зробив 10 результативних передач.

Ілля Середа під час матчу. Фото: instagram.com/illiasereda10/

"Дармштадт" U-21 встиг зіграти вісім турів цього сезону. Команда набрала 10 балів і займає десяту сходинку в турнірній таблиці Оберліги Гессен.

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