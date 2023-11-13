Украинский футболист посвятил Херсону свой гол в ворота чемпиона Италии

Виктор Коваленко. Фото: страница Коваленко в Instagram

В двенадцатом туре чемпионата Италии аутсайдер "Эмполи" выиграл у действующего чемпиона "Наполи". Единственный гол на первой добавленной минуте матча забил украинский полузащитник Виктор Коваленко.

После матча украинец в соцсетях опубликовал посвящение родному городу.

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Коваленко в соцсетях посвятил свой гол Херсону, постоянно подвергающемуся атакам Вооруженных сил России.

"Для Херсона", — написал Виктор.

Отметим, что свой гол уроженец Херсона забил 12 ноября, а 11 ноября город праздновал день освобождения от российских захватчиков.

В этом сезоне Коваленко сыграл в четырех матчах в Серии А, в основном выходя на замену. Забитый гол в ворота "Наполи" стал для украинца дебютным в "Эмполи". Виктор играет за свой нынешний клуб на правах аренды из "Аталанты". Прошедшие два сезона он выступал в "Специи".

Авторитетный немецкий статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,50 млн евро.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

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