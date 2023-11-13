Український футболіст присвятив Херсону свій гол у ворота чемпіона Італії

Віктор Коваленко. Фото: сторінка Коваленка в Instagram

У дванадцятому турі чемпіонату Італії аутсайдер "Емполі" виграв у чинного чемпіона "Наполі". Єдиний гол на першій доданій хвилині матчу забив український півзахисник Віктор Коваленко.

Після матчу українець в соцмережах опублікував посвяту рідному місту.

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Публікація Коваленка. Фото: скріншот

Коваленко пам’ятає своє рідне місто

Коваленко в соцмережах присвятив свій гол Херсону, який постійно зазнає атак Збройних сил Росії.

"Для Херсону", — написав Віктор.

Зазначимо, що свій гол уродженець Херсону забив 12 листопада, а 11 листопада місто святкувало день визволення від російських загарбників.

Цього сезону Коваленко зіграв у чотирьох матчах в Серії А, в основному виходячи на заміну. Забитий гол у ворота "Наполі" став для українця дебютним в "Емполі". Віктора грає за свій нинішній клуб на правах оренди із "Аталанти". Минулі два сезони він грав у "Спеції".

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