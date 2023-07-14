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Украинский голкипер заинтересовал известный клуб из Италии

14 июля 2023 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский голкипер заинтересовал известный клуб из Италии
Болельщики "Ювентуса" во время матча. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь львовского "Руха" Александр Харечко может продолжить карьеру в Италии. К нему проявляет интерес туринский "Ювентус".

Молодой футболист привлек внимание скаутов "старой синьоры" на турнире в Италии, сообщает Sport.ua

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Главный тренер "Ювентуса" Аллегри. Фото: instagram.com/mr.allegriofficial/

Детали трансфера Харечко

"Ювентус" заинтересован в усилении своей юношеской команды. Голкипер из Украины является приоритетным для туринцев вариантом на трансферном рынке. Итальянцы инициировали переговоры с руководством львовского "Руха" относительно покупки футболиста. 

Существует несколько вариантов по переходу Александра Харечко в "Ювентус". Львовский "Рух" может продать только 50 процентов прав на футболиста. Это достаточно популярная схема для Италии. Также туринцы могут взять голкипера в аренду или полностью выкупить его трансферный лист. 

Помимо Харечко "Ювентус" интересуется еще несколькими игроками молодежной команды "Руха". 

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