Украинский голкипер заинтересовал известный клуб из Италии

Болельщики "Ювентуса" во время матча. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Вратарь львовского "Руха" Александр Харечко может продолжить карьеру в Италии. К нему проявляет интерес туринский "Ювентус".

Молодой футболист привлек внимание скаутов "старой синьоры" на турнире в Италии, сообщает Sport.ua.

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Детали трансфера Харечко

"Ювентус" заинтересован в усилении своей юношеской команды. Голкипер из Украины является приоритетным для туринцев вариантом на трансферном рынке. Итальянцы инициировали переговоры с руководством львовского "Руха" относительно покупки футболиста.

Существует несколько вариантов по переходу Александра Харечко в "Ювентус". Львовский "Рух" может продать только 50 процентов прав на футболиста. Это достаточно популярная схема для Италии. Также туринцы могут взять голкипера в аренду или полностью выкупить его трансферный лист.

Помимо Харечко "Ювентус" интересуется еще несколькими игроками молодежной команды "Руха".

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