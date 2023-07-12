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Лидер "Ювентуса" продолжит карьеру в Англии

12 июля 2023 16:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Ювентуса" продолжит карьеру в Англии
Федерико Кьеза в сборной Италии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одна из звезд итальянской Серии А привлекла внимание скаутов амбициозного клуба из английской Премьер-лиги. Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза может стать футболистом "Ньюкасла".

"Ювентус" заинтересован в продаже своего игрока, сообщает Corriere dello Sport

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Представители "старой синьоры" прибыли в Лондон, где у них назначена встреча с руководством "Ньюкасла". Федерико Кьеза может начать новый сезон в другом клубе.

Почему "Ювентус" хочет продать Кьезу? 

Туринский клуб не сумел договориться с Федерико Кьезой о продлении контракта. Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. В Турине понимают, что уже следующем летом трансферная стоимость игрока снизится. 

Федерико Кьеза
Федерико Кьеза празднует гол. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

"Старая синьора" рассчитывает продать Кьезу как минимум за 60 млн евро. Именно столько итальянский клуб заплатил за Федерико "Фиорентине", включая стоимость аренды форварда и разнообразные бонусы. "Ньюкасл" хочет получить скидку. Сам Федерико Кьеза заинтересован в трансфере. О причинах отказа игрока продлевать контракт с "Ювентусом" не известно. 

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