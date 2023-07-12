Лидер "Ювентуса" продолжит карьеру в Англии
Одна из звезд итальянской Серии А привлекла внимание скаутов амбициозного клуба из английской Премьер-лиги. Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза может стать футболистом "Ньюкасла".
"Ювентус" заинтересован в продаже своего игрока, сообщает Corriere dello Sport.
Представители "старой синьоры" прибыли в Лондон, где у них назначена встреча с руководством "Ньюкасла". Федерико Кьеза может начать новый сезон в другом клубе.
Почему "Ювентус" хочет продать Кьезу?
Туринский клуб не сумел договориться с Федерико Кьезой о продлении контракта. Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. В Турине понимают, что уже следующем летом трансферная стоимость игрока снизится.
"Старая синьора" рассчитывает продать Кьезу как минимум за 60 млн евро. Именно столько итальянский клуб заплатил за Федерико "Фиорентине", включая стоимость аренды форварда и разнообразные бонусы. "Ньюкасл" хочет получить скидку. Сам Федерико Кьеза заинтересован в трансфере. О причинах отказа игрока продлевать контракт с "Ювентусом" не известно.
Напомним, форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ.
Тренер Руслан Ротань может не поехать на Олимпиаду в Париж.
Суркис нашел новичка для "Динамо" и ждет одобрения Луческу.
Хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.
Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.
"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара.