Лідер "Ювентуса" продовжить кар'єру у "Челсі"

Федеріко Кьєза у збірній Італії. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Одна із зірок італійської Серії А привернула увагу скаутів амбітного клубу з англійської Прем'єр-ліги. Півзахисник збірної Італії Федеріко Кьєза може стати футболістом "Ньюкасла".

"Ювентус" зацікавлений у продажу свого гравця, повідомляє Corriere dello Sport.

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Представники "старої синьйори" прибули до Лондона, де у них призначено зустріч із керівництвом "Ньюкасла". Федеріко Кьєза може розпочати новий сезон в іншому клубі.

Чому "Ювентус" хоче продати Кьєзу?

Туринський клуб не зумів домовитися з Федеріко Кьєзою про продовження контракту. Нинішня угода 25-річного футболіста з "Ювентусом" діє до літа 2025 року. У Турині розуміють, що вже наступного літа трансферна вартість гравця знизиться.

Федеріко Кьєза святкує гол. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

"Стара синьйора" розраховує продати Кьєзу як мінімум за 60 млн євро. Саме стільки італійський клуб заплатив за Федеріко "Фіорентині", включаючи вартість оренди форварда та різноманітні бонуси. Ньюкасл хоче отримати знижку. Сам Федеріко Кьєза зацікавлений у трансфері. Про причини відмови гравця продовжувати контракт із "Ювентусом" не відомо.

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