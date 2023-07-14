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Український голкіпер зацікавив відомий клуб із Італії

14 липня 2023 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український голкіпер зацікавив відомий клуб із Італії
Уболівальники "Ювентуса" під час матчу. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар львівського "Руху" Олександр Харечко може продовжити кар'єру в Італії. До нього виявляє інтерес туринський "Ювентус".

Молодий футболіст привернув увагу скаутів "старої синьйори" на турнірі в Італії, повідомляє Sport.ua.

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Массиміліано Алегрі
Головний тренер "Ювентуса" Алегрі. Фото: instagram.com/mr.allegriofficial/

Деталі трансферу

"Ювентус" зацікавлений у посиленні своєї юнацької команди. Голкіпер з України є пріоритетним для туринців варіантом на трансферному ринку. Італійці ініціювали переговори з керівництвом львівського "Руху" щодо покупки футболіста.

Існує кілька варіантів щодо переходу Олександра Харечка до "Ювентуса". Львівський "Рух" може продати лише 50 відсотків прав на футболіста. Це досить відома схема для Італії. Також туринці можуть взяти голкіпера в оренду або викупити його трансферний лист.

Окрім Харечка "Ювентус" цікавиться ще кількома гравцями молодіжної команди "Руху".

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