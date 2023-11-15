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Украинский хоккеист подорвался на мине на фронте

15 ноября 2023 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский хоккеист подорвался на мине на фронте
Макар Ерофеев на фронте. Фото: Федерация хоккея Украины
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На фронте пожертвовал собой еще один защитник Украины. Стало известно о гибели бывшего хоккеиста Макара Ерофеева.

Обстоятельства трагедии сообщила на своем официальном сайте Федерация хоккея Украины. 

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Макар Ерофеев был украинским хоккеистом. Он выступал за днепровские клубы "Зенит", "Ястребы" и "Аврора". Но с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину спортсмен присоединился к ВСУ. 

Макар Ерофеев
Макар Ерофеев с друзьями на льду. Фото: Федерация хоккея Украины

Где служил Ерофеев 

Макар Ерофеев защищал Украину в звании старшего лейтенанта. Он был заместителем командира роты разведки 92 ОШБр. Он принимал участие в освобождении Харьковской области, сражался с оккупантами на купянско-лиманском направлении. Был ранен и госпитализирован, но после выздоровления вернулся на фронт. Затем воевал под Бахмутом, а с недавнего времени отражал штурмы Авдеевки. Там же в 2014 году воевал старший брат Макара — Антон. 

Именно близ Авдеевки Макар Ерофеев принял свой последний бой. Он помогал эвакуировать раненых товарищей и подорвался на вражеской мине.

Макара Ерофеева запомнили как доброго, отзывчивого воина, который никогда не оставался в стороне и всегда приходил на помощь побратимам.

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