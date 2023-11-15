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Український хокеїст підірвався на міні на фронті

15 листопада 2023 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український хокеїст підірвався на міні на фронті
Макар Єрофєєв на фронті. Фото: Федерація хокею України
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На фронті пожертвував собою ще один захисник України. Стало відомо про загибель колишнього хокеїста Макара Єрофєєва.

Обставини трагедії повідомила на своєму офіційному сайті Федерація хокею України.

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Макар Єрофєєв був українським хокеїстом. Він виступав за дніпровські клуби "Зеніт", "Яструби" та "Аврора". Але з початку повномасштабного вторгнення росіян до України спортсмен приєднався до ЗСУ.

Макар Єрофєєв
Макар Єрофєєв з друзями на льоду. Фото: Федерація хокею України

Де служив Єрофєєв

Макар Єрофєєв захищав Україну у званні старшого лейтенанта. Він був заступником командира роти розвідки 92 ОМБр. Він брав участь у визволенні Харківської області, бився з окупантами на куп'янсько-лиманському напрямку. Макара було поранено та госпіталізовано, але після одужання повернувся на фронт. Потім воював під Бахмутом, а з недавнього часу відбивав штурми Авдіївки. Там же у 2014 році воював старший брат Макара — Антон.

Саме поблизу Авдіївки Макар Єрофєєв прийняв свій останній бій. Він допомагав евакуювати поранених товаришів та підірвався на ворожій міні.

Макара Єрофєєва запам'ятали як доброго, чуйного воїна, який ніколи не залишався осторонь і завжди приходив на допомогу побратимам.

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