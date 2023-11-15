Український хокеїст підірвався на міні на фронті

Макар Єрофєєв на фронті. Фото: Федерація хокею України

На фронті пожертвував собою ще один захисник України. Стало відомо про загибель колишнього хокеїста Макара Єрофєєва.

Обставини трагедії повідомила на своєму офіційному сайті Федерація хокею України.

Читайте також:

Макар Єрофєєв був українським хокеїстом. Він виступав за дніпровські клуби "Зеніт", "Яструби" та "Аврора". Але з початку повномасштабного вторгнення росіян до України спортсмен приєднався до ЗСУ.

Макар Єрофєєв з друзями на льоду. Фото: Федерація хокею України

Де служив Єрофєєв

Макар Єрофєєв захищав Україну у званні старшого лейтенанта. Він був заступником командира роти розвідки 92 ОМБр. Він брав участь у визволенні Харківської області, бився з окупантами на куп'янсько-лиманському напрямку. Макара було поранено та госпіталізовано, але після одужання повернувся на фронт. Потім воював під Бахмутом, а з недавнього часу відбивав штурми Авдіївки. Там же у 2014 році воював старший брат Макара — Антон.

Саме поблизу Авдіївки Макар Єрофєєв прийняв свій останній бій. Він допомагав евакуювати поранених товаришів та підірвався на ворожій міні.

Макара Єрофєєва запам'ятали як доброго, чуйного воїна, який ніколи не залишався осторонь і завжди приходив на допомогу побратимам.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини.

"Челсі" можуть позбавити очок в АПЛ через Абрамовича.

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі "Динамо".