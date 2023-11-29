Международная федерация лыжного спорта отстранила украинца от гонки за фтор — это случилось впервые в истории

Украинский лыжник вошел в историю — с таким достижением лучше бы не входил
Международная федерация лыжного спорта (FIS) впервые в истории дисквалифицировала лыжника за использование фтора при обработке лыж. "Счастливчиком" стал украинец Олег Мищенко.
На лыжах украинца обнаружили остатки фтора, сообщил портал Aftonbladet.
Почему запрещен фтор
Перед началом сезона 2023/2024 гг. FIS запретила использовать мази фтора, которыми сервисмены обрабатывали лыжи. В межсезонье организация не единожды разъясняла новое правило спортсменам.
При этом запрет на фтор связан с его негативным влиянием на окружающую среду, и он также является ядовитым по отношению к организму человека.
Ранее мази фтора использовали потому что они давали хорошее скольжение лыж. После запрета этого вещества в первую очередь упадут скоростные результаты.
Что произошло с Мищенко
Согласно с новым правилом, лыжи проверяют до старта. Если на них обнаружили остатки фтора, то спортсмен получает красную карточку и его не допускают до старта.
Первым, у кото обнаружили фтор на лыжах стал Мищенко. Он собирался стартовать в гонке с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
На сторону украинского биатлониста стал американский журналист Натаниэль Херц.
"Я переписывался с одной из украинских лыжниц, и она сказала, что это единственный этап Кубка мира в году, на котором выступала она и, думаю, мужчины тоже.
Украинские ребята борются за старт и упускают такую возможность. Уверен, что это был полный облом. Почему бы просто не дать этому парню еще одну пару лыж? Хотя я понимаю, что правила должны быть одни для всех", — сказал Херц.
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