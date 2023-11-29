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Украинский лыжник вошел в историю — с таким достижением лучше бы не входил

29 ноября 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
Международная федерация лыжного спорта отстранила украинца от гонки за фтор — это случилось впервые в истории
Олег Мищенко. Фото: Google
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Агабекян Карен
редактор

Международная федерация лыжного спорта (FIS) впервые в истории дисквалифицировала лыжника за использование фтора при обработке лыж. "Счастливчиком" стал украинец Олег Мищенко.

На лыжах украинца обнаружили остатки фтора, сообщил портал Aftonbladet.

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Лыжные гонки. Фото: AP Photos

Почему запрещен фтор

Перед началом сезона 2023/2024 гг. FIS запретила использовать мази фтора, которыми сервисмены обрабатывали лыжи. В межсезонье организация не единожды разъясняла новое правило спортсменам.

При этом запрет на фтор связан с его негативным влиянием на окружающую среду, и он также является ядовитым по отношению к организму человека.

Ранее мази фтора использовали потому что они давали хорошее скольжение лыж. После запрета этого вещества в первую очередь упадут скоростные результаты.

Что произошло с Мищенко

Согласно с новым правилом, лыжи проверяют до старта. Если на них обнаружили остатки фтора, то спортсмен получает красную карточку и его не допускают до старта.

Первым, у кото обнаружили фтор на лыжах стал Мищенко. Он собирался стартовать в гонке с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

На сторону украинского биатлониста стал американский журналист Натаниэль Херц.

"Я переписывался с одной из украинских лыжниц, и она сказала, что это единственный этап Кубка мира в году, на котором выступала она и, думаю, мужчины тоже.

Украинские ребята борются за старт и упускают такую возможность. Уверен, что это был полный облом. Почему бы просто не дать этому парню еще одну пару лыж? Хотя я понимаю, что правила должны быть одни для всех", — сказал Херц.

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