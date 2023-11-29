Міжнародна федерація лижного спорту усунула українця від гонки за фтор — це сталося вперше в історії

Український лижник увійшов до історії — з таким досягненням краще не входив би
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) вперше в історії дискваліфікувала лижника за використання фтору для обробки лиж. "Щасливчиком" став українець Олег Міщенко.
На лижах українця виявили залишки фтору, повідомив портал Aftonbladet.
Чому заборонено фтор
Перед початком сезону 2023/2024 років FIS заборонила використовувати мазі фтору, якими сервісмени обробляли лижі. У міжсезоння організація не раз пояснювала нове правило спортсменам.
При цьому заборона на фтор пов'язана з його негативним впливом на довкілля, і вона також є отруйною до організму людини.
Раніше мазі фтору використовували, бо вони давали дуже хороше ковзання лиж. Після заборони цієї речовини насамперед впадуть швидкісні результати.
Що сталося з Міщенком
Відповідно до нового правила, лижі перевіряють до старту. Якщо на них виявили залишки фтору, спортсмен отримує червону картку і його не допускають до старту.
Першим, у кого виявили фтор на лижах став Міщенко. Він збирався стартувати у гонці з роздільним стартом на 10 км на першому етапі Кубка світу у Руці (Фінляндія).
На бік українського біатлоніста став американський журналіст Натаніель Херц.
"Я листувався з однією з українських лижниць, і вона сказала, що це єдиний етап Кубка світу в році, на якому виступала вона і, гадаю, чоловіки теж.
Українські хлопці борються за старт і втрачають таку нагоду. Впевнений, що то був повний облом. Чому б просто не дати цьому хлопцю ще одну пару лиж? Хоча я розумію, що правила мають бути одні для всіх", — сказав Херц.
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