Украинские паралимпийские спортсмены получили золотую и бронзовую медаль

Паралимпиец Александр Яровой. Фото: Florent Pervillé

Украинский паралимпиец Александр Яровой завоевал для Украины четвертую золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в легкой атлетике. Он установил новый мировой рекорд по толканию ядра среди спортсменов класса F20.

Об этом сообщило издание Суспільне Спорт во вторник, 3 сентября.

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Бронзовую награду в этом же соревновании завоевал еще один украинский атлет — Максим Коваль.

На Играх в Париже оба украинца соревновались в финале, выполняя по шесть попыток. Для Коваля определяющей стала вторая попытка, принесшая ему "бронзу" с результатом 16.99 метра. Яровой же дважды поставил мировой рекорд и на четвертой попытке показал лучший результат 17.61 метра.

Финальные результаты соревнований по толканию ядра среди мужчин в классе F20 были следующими:

Александр Яровой (Украина) — 17.61 метра

Мухаммад Зияд Золкефли (Малайзия) — 17.18 метра

Максим Коваль (Украина) — 16.99 метра

После соревнований спортсмены поделились своими эмоциями. Максим Коваль признал, что испытывает больше разочарование, чем радость.

"Эмоции — большее негативные, чем позитивные, — сказал легкоатлет после выступления. — Рассчитывал на большее, но что имеем то, что имеем. Что помешало? Только я сам себе. Давления не было. Выступил так, к сожалению, хотелось бы лучше. Мотивация остается, будем работать над улучшением результата".

Александр Яровой, напротив, был доволен, отметив, что ожидал такого результата и гордится тем, что смог реализовать свои амбиции. Александр также выразил благодарность своему тренеру за поддержку.

"Дважды побил мировой рекорд? Ожидал такого от себя и хотел этого очень сильно. Сколько соревнований уже проигрывал, но шел дальше, не останавливался, и дошел до этого. Еще в Токио говорил, что приеду в Париж за "золотом" и (сейчас. — Ред.) это сделал", — заявил Яровой.

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