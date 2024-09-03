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Український паралімпієць побив світовий рекорд у штовхані ядра та здобув золоту медаль

3 вересня 2024 23:01
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Українські паралімпійські спортсмени здобули золоту та бронзову медаль
Паралімпієць Олександр Яровий. Фото: Florent Pervillé
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Український паралімпієць Олександр Яровий здобув для України четверту золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у легкій атлетиці. Він встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра серед спортсменів класу F20.

Про це повідомило видання Суспільне Спорт у вівторок, 3 вересня.

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Бронзову нагороду в цьому ж змаганні здобув ще один український атлет — Максим Коваль.

На Іграх у Парижі обидва українці змагалися у фіналі, виконуючи по шість спроб. Для Коваля визначальною стала друга спроба, яка принесла йому "бронзу" з результатом 16.99 метра. Яровий же двічі поставив світовий рекорд і на четвертій спробі показав найкращий результат 17.61 метра.

Фінальні результати змагань зі штовхання ядра серед чоловіків у класі F20 були такими:

  • Олександр Яровий (Україна) — 17.61 метра
  • Мухаммад Зіяд Золкефлі (Малайзія) — 17.18 метра
  • Максим Коваль (Україна) — 16.99 метра

Після змагань спортсмени поділилися своїми емоціями. Максим Коваль визнав, що відчуває більше розчарування, ніж радості

"Емоції — більше негативні, ніж позитивні, — сказав легкоатлет після виступу. — Розраховував на більше, тож маємо те, що маємо. Що завадило? Лише я сам собі. Тиску не було жодного. Виступив так — на жаль, хотілося б краще. Мотивація залишається, будемо працювати над покращенням результату".

Олександр Яровий, навпаки, був задоволений, зазначивши, що очікував такого результату і пишається тим, що зміг реалізувати свої амбіції. Олександр також висловив вдячність своєму тренеру за підтримку.

"Двічі побив світовий рекорд? Очікував такого від себе і хотів цього дуже сильно. Скільки змагань вже програвав, але йшов далі, не зупинявся, і дійшов до цього. Ще у Токіо казав, що приїду у Париж за "золотом" і (зараз. — Ред.) це зробив", — заявив Яровий.

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спорт Паралімпійські ігри медалі Паралімпійська збірна України Паралімпійські ігри Легка атлетика Париж-2024

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