Українські паралімпійські спортсмени здобули золоту та бронзову медаль

Паралімпієць Олександр Яровий. Фото: Florent Pervillé

Український паралімпієць Олександр Яровий здобув для України четверту золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у легкій атлетиці. Він встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра серед спортсменів класу F20.

Про це повідомило видання Суспільне Спорт у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Україна завоювала ще дві медалі на Паралімпіаді

Бронзову нагороду в цьому ж змаганні здобув ще один український атлет — Максим Коваль.

На Іграх у Парижі обидва українці змагалися у фіналі, виконуючи по шість спроб. Для Коваля визначальною стала друга спроба, яка принесла йому "бронзу" з результатом 16.99 метра. Яровий же двічі поставив світовий рекорд і на четвертій спробі показав найкращий результат 17.61 метра.

Фінальні результати змагань зі штовхання ядра серед чоловіків у класі F20 були такими:

Олександр Яровий (Україна) — 17.61 метра

Мухаммад Зіяд Золкефлі (Малайзія) — 17.18 метра

Максим Коваль (Україна) — 16.99 метра

Після змагань спортсмени поділилися своїми емоціями. Максим Коваль визнав, що відчуває більше розчарування, ніж радості

"Емоції — більше негативні, ніж позитивні, — сказав легкоатлет після виступу. — Розраховував на більше, тож маємо те, що маємо. Що завадило? Лише я сам собі. Тиску не було жодного. Виступив так — на жаль, хотілося б краще. Мотивація залишається, будемо працювати над покращенням результату".

Олександр Яровий, навпаки, був задоволений, зазначивши, що очікував такого результату і пишається тим, що зміг реалізувати свої амбіції. Олександр також висловив вдячність своєму тренеру за підтримку.

"Двічі побив світовий рекорд? Очікував такого від себе і хотів цього дуже сильно. Скільки змагань вже програвав, але йшов далі, не зупинявся, і дійшов до цього. Ще у Токіо казав, що приїду у Париж за "золотом" і (зараз. — Ред.) це зробив", — заявив Яровий.

Нагадаємо, Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.

Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024.

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.