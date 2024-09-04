Украинский пловец получил золото Паралимпиады-2024

Пловец Андрей Трусов. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года, одержав победу в финале на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7. В этом заплыве спортсмен не только занял первое место, но и установил новый мировой рекорд со временем 26.38 секунд.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в среду, 4 сентября.

Читайте также:

Медали украинцев на Паралимпиаде-2024

Перед финалом Андрей продемонстрировал отличные результаты, пробившись в финал с лучшим временем в предварительных заплывах и установив паралимпийский рекорд — 27.31 секунд.

В финале также выступили украинцы Юрий Шенгур и Евгений Богодайко, завершившие соревнования на четвертом и шестом местах соответственно. Таким образом, у Андрея Трусова уже три медали из Паралимпийских игр 2024 года, ранее завоевав серебро на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров комплексным стилем и 400 метров свободным стилем.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.

Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.

Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки.

"Динамо" заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма.