Украинский пловец получил золото Паралимпиады-2024

Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года, одержав победу в финале на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7. В этом заплыве спортсмен не только занял первое место, но и установил новый мировой рекорд со временем 26.38 секунд.
Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в среду, 4 сентября.
Медали украинцев на Паралимпиаде-2024
Перед финалом Андрей продемонстрировал отличные результаты, пробившись в финал с лучшим временем в предварительных заплывах и установив паралимпийский рекорд — 27.31 секунд.
В финале также выступили украинцы Юрий Шенгур и Евгений Богодайко, завершившие соревнования на четвертом и шестом местах соответственно. Таким образом, у Андрея Трусова уже три медали из Паралимпийских игр 2024 года, ранее завоевав серебро на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров комплексным стилем и 400 метров свободным стилем.
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